Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по
обвинениям в коррупции и злоупотреблении влиянием, пишет Le Monde.
20 марта бывшего президента Франции задержали для дачи показаний
Фото: ЕРА По данным издания, сегодня следственный
судья подписал документ, которым дело Саркози направляется в
уголовный суд Парижа.Помимо экс-президента Франции по делу о
коррупции и злоупотреблении влиянием проходят его адвокат Тьерри
Герцог и прежний судья Жилбер Азиберт.20 марта бывшего президента
Франции задержали для дачи показаний по делу
о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании
избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных
средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения и
отпустили домой. Против него планирует свидетельствовать
сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам.
Саркози был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012
года французское издание Mediapart опубликовало
документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50
млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу
допросили Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го –
начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого
в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5
млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду
Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.
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