|Россия зеркально ответит странам, которые выслали ее дипломатов
|29.03.2018 20:07
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Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-ПетербургеРоссия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Сергей Лавров. Фото: ria.ru
Также Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге, - заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, в случае с США Россия выдворит такое же количество их представителей - то есть 60 американских дипломатов.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.