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Россия зеркально ответит странам, которые выслали ее дипломатов
29.03.2018 20:07
Россия зеркально ответит странам, которые выслали ее дипломатов
Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге
Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Россия зеркально ответит странам, которые выслали ее дипломатов Сергей Лавров. Фото: ria.ru

Также Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге, - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в случае с США Россия выдворит такое же количество их представителей - то есть 60 американских дипломатов.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

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