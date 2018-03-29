Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге

Также Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге, - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в случае с США Россия выдворит такое же количество их представителей - то есть 60 американских дипломатов.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .