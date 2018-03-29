В штабе АТО опровергли распространенную в некоторых СМИ информацию о поставках вроде бы некачественной курятины на фронт. Об этом в комментарии сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Сергей Клименко.

"Пресс-центр штаба АТО опровергает эту информацию. По крайней мере у руководства штаба на сегодня нет информации о поставках некачественной курятины", - отметили в ведомстве.

Напомним, Государственный Институт экспертиз провел анализ качества украинской курятины. Единственным образцом, который не прошел контроль качества, стала куриная тушка "Гавриловских цыплят", где обнаружена сальмонелла.

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