"Кедми посоветовал России ответить на высылку дипломатов "так, чтобы было неповадно"

Россия должна ответить на высылку дипломатов из США и ЕС "с процентами". Об этом заявил знаток из Израиля Яков Кедми в эфире канала "Россия 1".



Кедми: Россия должна ответить на высылку дипломатов с процентами

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По словам Кедми, коллективный Запад ведет против России "настоящую войну", которая проявляется во всестороннем противодействии Москве. Эксперт напомнил, что в Чеченской войне Запад поддерживал террористов, называя их "борцами за свободу" ("весь Лондон был забит их главарями"), в 2008 году "никто не сказал и слова против Грузии", которая бомбила Цхинвал, зато виновной в кризисе "назначили" Россию.

"Когда на вас наложили санкции за Крым, вы пытались объяснить, что там все было по закону, и народ хотел – вас не слушали. И пошли дальше. Объявили против вас санкции за Сирию – против единственных, кто там был на законном основании. Потому что вы воевали против террористов. Когда объявили санкции за выборы в США, вы опять пытались доказывать, что не виноваты. Теперь новое (дело Скрипаля)", - сказал знаток.

"Вы не понимаете, что неважно, по какой причине против вас объявляют санкции. Против вас ведут войну. Вас бьют по морде и по всему, что можно, каждый раз все больнее. А вы пытаетесь с ними дискуссировать. Как будет реагировать Россия? Недовыслали американских дипломатов из России, 100 с лишним человек. Вам придется их высылать – или вы опять вышлите только 12 за 12 членов делегации в ООН? Тогда ждите следующего", - заявил Кедми.



Кедми: против России идет настоящая война

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Представитель Израиля убежден, что Россия должна дать на высылку дипломатов максимально жесткий ассиметричный ответ. "Когда против вас воюют самыми мерзкими методами, не надо оправдываться. Весь смысл ответа в том, чтобы больше неповадно было. Поэтому когда англичане нагло, мерзко, подло высылают 23 дипломата, не надо им отвечать 23-мя. Ваш президент и боксом занимался, и дзюдо занимался. Когда ему делали подсечку на татами – он только подсечкой отвечал? На войне как на войне. Она будет продолжаться, и причина не нужна", - сказал он.

Также Кедми призвал Москву не делать скидок на "бедного, несчастного Трампа", которого якобы заставили подписать санкции, и на отдельные страны, выславшие небольшое число дипломатов. "Какое ваше дело? Он президент, и пусть США отвечают за его глупость. Бельгия выслала одного – почему ей надо скидку. Пусть они получат проценты за дерзость, за подлость. А иначе как будет? Размениваетесь? Тогда надо вернуться к словам Черчилля: вы хотели избежать войны – получите и позор, и войну", - резюмировал Кедми.

Автор: Григорий Егоров

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