Доллар ощутимо подорожал По теме: Украины на 29 марта установил курс доллара на уровне 26,40 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подорожал на 18 коп. Сегодня стоит 32,73 грн. Курс российского рубля - 45 коп. В обменниках доллар покупают по 26,33 грн, продают по 26,41 грн. За евро предлагают 32,68 грн. Продают по 32,88 грн. Российский рубль скупают и продают по 45 коп. По результатам исследования Киевского международного института социологии, 31,6% украинцев хотят жить в более комфортных условиях. 9,4% - не могут себя профессионально реализовать в Украине. 45,2% готовы выехать за границу для того, чтобы получать больше денег.











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