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В Украине летом отключат аналоговое телевидение
29.03.2018 20:14
В Украине летом отключат аналоговое телевидение

Кабинет Министров перенес отключение аналогового телевидения на июль 2018 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета Министров, информирует svodka.net.

«Правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года», — говорится в нем.

Согласно сообщению, указанное решение было принято с целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.



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