Россия примет "зеркальные меры и не только" в ответ на выдворение своих дипломатов из западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров объявил об ответных мерах России Фото: ЕРА "Меры будут зеркальными, но не только. Посол Соединенных Штатов Джон Ханстман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", – сказал Лавров.Меры будут приняты и в отношении других стран, выславших сотрудников российских дипмиссий, добавил глава МИД.На сайте российского внешнеполитического ведомства вечером 29 марта появилось сообщение о ноте протеста, переданной американскому послу в связи с "возмутительными и необоснованными требованиями американских властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников покинули территорию США, и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле."Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", – говорится в заявлении МИД РФ.Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения консульства в Санкт-Петербурге здание не позднее 31 марта, подчеркнули в министерстве.Президент США Дональд Трамп 26 марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.К 29 марта вслед за Британией и США российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультацийНАТО отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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