|
Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге
|
29.03.2018 20:14
|
Россия примет "зеркальные меры и не только" в ответ на выдворение
своих дипломатов из западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров
объявил об ответных мерах России Фото: ЕРА "Меры будут зеркальными,
но не только. Посол Соединенных Штатов Джон Ханстман приглашен
в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему
содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку
аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие
на функционирование Генерального консульства США
в Санкт-Петербурге", – сказал Лавров.Меры будут приняты и
в отношении других стран, выславших сотрудников российских
дипмиссий, добавил глава МИД.На сайте российского
внешнеполитического ведомства вечером 29 марта появилось сообщение
о ноте протеста, переданной американскому послу в связи с
"возмутительными и необоснованными требованиями американских
властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников
покинули территорию США, и о закрытии Генерального консульства
России в Сиэтле."Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных
мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника
Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами
нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим
статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5
апреля 2018 года", – говорится в заявлении МИД РФ.Американские
представители должны полностью освободить ранее предоставленное им
для размещения консульства в Санкт-Петербурге здание не позднее 31
марта, подчеркнули в министерстве.Президент США Дональд Трамп 26
марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов
и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к
базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку
Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего
сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4
марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.К 29 марта вслед за Британией и США российских
дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд
государств отозвали из РФ своих послов для консультацийНАТО
отзывает аккредитацию семи российских представителей при
Альянсе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира