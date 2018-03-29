Канал ZIK не смотрю, но знаю о его существовании. Подозреваю, что эксперты на нем практически такие же, как на «112». Но zik-овцы реально крутые, поскольку их охраняет «Национальный корпус» («Азов» – Билецкий – Бирюков получил в табло), а блокирует «Братство» Дмитрия Корчинского. Обе организации достойны друг друга, только у Корчинского гораздо более древняя история и биография. И защитники, и блокираторы носят крутой камуфляж, занимают активную жизненную позицию и переживают по поводу свободы слова в европейской стране.

Даже трудно себе представить, что должно было происходить в эфире рупора Садового, если его взяли под защиту ультраправые. Вот представьте себе, к примеру, Киву. Который руководитель Соцпартии. Люто поддерживаю ребрендинг социалистов, поскольку теперь они ушли в креативный отрыв от своих конкурентов. Так вот, кто должен охранять Киву? Да он сам хотя кого отпугнет, поскольку лично занимался уничтожением десятков тонн наркосодержащих препаратов. Его даже кремлевские хакеры боятся после фотки на фоне голой ж…пы в стрингах.

Поскольку офис львовского телеканала, как оказалось, находится буквально рядом с Администрацией президента, в комплексе зданий почти мемориального Октябрьского международного центра, то противостояние двух абсолютно патриотических организаций из-за невыеденного медиа-яйца львовского мэра приобретает особый окрас. Если начать глубоко разбираться в сути конфликта, то легко можно достичь второго уровня просветления и уйти в астрал. Эффект примерно тот же, как у грибов.

Смотрите: руководство телеканала обратилось к «Национальному корпусу» с официальной просьбой обеспечить охрану офиса. На моей памяти это первая подобная просьба за всю постреволюционную историю. Обычно они сами приходят, иногда дело доходит до стрельбы из наградного оружия, кому-то немного помнут физиономию. Зачем далеко ходить: в Николаевский областной совет никто «Нацкорпус» не звал. Они сами пришли, требуют отстранения губернатора Алексея Савченко. Не родственник нашей Нади. Она, кстати, уже пятый день в СИЗО голодает и ни одна сволочь из «Батькивщины» не догадалась повесить над головой спикера Парубия информационный стенд «Пошел пятый день голодовки». Варварство какое-то. Чем наше СИЗО хуже российского? Подобный прецедент заставляет задуматься.

Так вот, активисты «Национального корпуса» настолько активны, что ходят сами. Савченко (губернатора) давно сажать надо, поскольку он делает колоссальное количество ошибок на страницу как бы украинского текста. А поводом стало самоубийство летчика Волошина. Отдельная история. Не будем в нее углубляться, поскольку и так все излишне психоделично.

Переквалификация «Нацкорпуса» в охранную контору, бдящую о свободе слова, – это вполне кафкианский подход. Кто угрожает экспертам ZIKа? По версии «НК», телеканал хочет захватить Банковая. Да, вот так и говорят: власть президента пытается рейдерски завладеть независимым информационным каналом. Корчинский, судя по всему, имеет гораздо больше опыта в приеме препаратов. Он утверждает, что канал хочет не захватить, а, что еще хуже, купить руководитель «Украинского выбора» Виктор Медведчук. С целью недопущения подобной кремлевской сделки он и его ребята окружили офис «Западной информационной корпорации» красивыми проволочными заграждениями. У них в этом большой опыт. Относительно недавно «братчики» таким образом «пикетировали» телеканал «Ньюсван». Он как бы являлся рассадником «московской информационной заразы», а Рабинович вообще агент ФСБ. К сожалению, господин Мураев не догадался позвать «Национальный корпус», чтобы уладить конфликт.

Канал, которым одновременно хотят владеть и Банковая, и Медведчук, непременно, уникален. Хотя его хозяин, галичанский олигарх Дыминский, вряд ли предполагал подобное развитие событий. И меньше только он хочет продать свои медиа-имущество Медведчуку, которому шьют уникальное дело: намеревался стать мозговым центром переворота и хотел сбросить маску для обнажения своей истинной сути.

Эпическое противостояние двух ультраправых группировок с целью обеспечения свободы слова львовскому телеканалу – это наш вклад в установление европейских ценностей. Будет ли силовой захват офиса? Интересный вопрос. С одной стороны, «Азов» как бы породил «Национальный корпус», который, в свою очередь, породил «Национальную дружину». Батальон официально входит в структуру МВД. Совершенно легальное военизированное формирование, поскольку Конгресс США запретил ему поставлять американское оружие. Тут все ясно. Не ясно только, почему они охраняют канал, который поливал нехорошими вещами гаранта нации? Это же надо додуматься до такой степени цинизма, как связь по «Скайпу» с Андреем Портновым. Страшный человек, живущий в Вене. Ярый враг киевского режима. Портнов буквально в двух-трех фразах так образно описал основные перспективы эволюции политической системы нации, что начался массовый взрыв пуканов в патриотических пабликах. Зарево стояло над Троещиной. Идеологическая диверсия, организованная Кремлем. Факт. Получается, что «Национальный корпус»… Да нет. Не может быть. Опять резидентура Москвы?

А как же Корчинский? Он же чувствует, что канал хочет купить кум Путина. Однако патриоты уличают самого Дмитрия в работе на Москву, поскольку с помощью своих «бессмысленных акций» он создает «картинку для кремлевских СМИ». Все сложно. Остается только надеяться, что кто-то принимающий участие в акции возле канала – двойной агент. Тут уже полегче будет.

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