Мэр поручил проверить все торговые помещения и объекты близко станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

Такое решение он принял после того, как возле метро "Левобережная" произошел пожар в магазине, сообщается на сайте мэра, передает со ссылкой на .

Кличко отметил, что проверки должны быть осуществлены немедленно и тщательно.

Мэр также сообщил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

В загорелись киоски перед входом на станцию ​​метро "Левобережная". Пламя началось с одного из магазинов, который расположен рядом с входом на станцию ​​метро, ​​далее загорелся и соседний магазин. Владельцы покинули помещение этих магазинов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира