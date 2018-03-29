|Пожар у метро: Кличко приказал проверить все близлежащие торговые помещения
|29.03.2018 20:21
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Мэр поручил проверить все торговые помещения и объекты близко станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.
Такое решение он принял после того, как возле метро "Левобережная" произошел пожар в магазине, сообщается на сайте мэра, передает со ссылкой на .
Кличко отметил, что проверки должны быть осуществлены немедленно и тщательно.
Мэр также сообщил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.
В загорелись киоски перед входом на станцию метро "Левобережная". Пламя началось с одного из магазинов, который расположен рядом с входом на станцию метро, далее загорелся и соседний магазин. Владельцы покинули помещение этих магазинов.