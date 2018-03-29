В 2018 году в России пройдут испытания отечественного «радиоэлектронного ружья» REX-1, созданного в компании «Zala Aero Group», входящей в государственный концерн «Калашников». Внешне этот вид оружия больше похож на автоматическую винтовку из фильмов о будущем.

Как сообщают разработчики, REX-1 весит около 4,5 кг и имеет длину 70 см. Он может использоваться в большинстве климатических зон мира, включая арктические районы и тропики. Время непрерывной работы комплекса достигает 3 часов, а мощная встроенная аккумуляторная батарея позволяет ему находиться до 3 лет на хранении в состоянии полного сохранения заряда. В использовании REX-1 крайне прост и удобен: его включают одним нажатием кнопки. Система управляется защищенным микропроцессором и включает 5 модулей:

- Модуль подавления 2,4 ГГц

- Модуль подавления 5,8 ГГц

- Модуль подавления спутниковых навигационных систем

- Модуль подавления оптико-электронных устройств - стробоскоп

- Модуль подавления оптико-электронных устройств – лазер.

На что способен российский переносной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?

Он гарантированно подавляет сигналы всех мировых спутниковых навигационных систем в радиусе 2 километров (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo). Это самый высокий показатель между устройств подобного класса мирового рынка.

REX-1 создан в компании, которая много лет специализируется на создании беспилотных летательных аппаратов, следовательно одной из его главных особенностей стала эффективная борьба с ними. При «стрельбе» из комплекса по беспилотникам противника они теряют связь с центром управления и прекращают свою работу, совершая посадку или падая, в зависимости от заложенных в них программ.

Также российское радиоэлектронное оружие может глушить мобильную связь и сигналы мобильной связи 3G/4G. REX-1 можно использовать для постановки помех на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2–5,8 ГГц.

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