|REX-1 – российский переносной комплекс радиоэлектронной борьбы
|29.03.2018 20:21
|
В 2018 году в России пройдут испытания отечественного «радиоэлектронного ружья» REX-1, созданного в компании «Zala Aero Group», входящей в государственный концерн «Калашников». Внешне этот вид оружия больше похож на автоматическую винтовку из фильмов о будущем.
Как сообщают разработчики, REX-1
весит около 4,5 кг и имеет длину 70 см. Он может использоваться в
большинстве климатических зон мира, включая арктические районы и
тропики. Время непрерывной работы комплекса достигает 3 часов, а
мощная встроенная аккумуляторная батарея позволяет ему находиться
до 3 лет на хранении в состоянии полного сохранения заряда. В
использовании REX-1 крайне прост и удобен: его включают одним
нажатием кнопки. Система управляется защищенным микропроцессором и
включает 5 модулей:
На что способен российский
переносной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?
Сводка.нет - Новости Украины и Мира