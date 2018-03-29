Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства завтра начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает

"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать дальше системно", - сказал глава правительства.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что проверки будут проходить в формате дополнительной тренировки персонала.

Напомним, 25 марта в России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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