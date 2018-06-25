25 июня в Страсбурге стартует летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Сегодня должны состояться выборы главы ассамблеи.

В ходе сессии члены ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах, вопрос внеочередной обработки заявления о предоставлении убежища, а также влияние внешних аспектов прав человека на миграционную политику Европейского Cоюза.

Ассамблея будет говорить о принудительных браках в Европе и балансе между интересами ребенка и необходимостью сохранить единство семьи. На повестке дня – преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, уничтожение и преступный оборот культурного наследия.

В пресс-службе отметили, что в ассамблею поступил требование на срочные дебаты на тему «Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму».

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