Апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым за £136 млн, формально уже ему не принадлежат, пишет "Німецька хвиля", ссылаясь на источник. В компании СКМ заверили, что Ахметов остается конечным владельцем недвижимости. Самые шикарные апартаменты Лондона больше не принадлежат Ахметову Фото: shakhtar.com "Как сообщают информированные источники DW, после решения о блокировании активов оказалось, что роскошные апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные владельцем СКМ в свое время за рекордные £136 млн, формально уже ему не принадлежат", – отмечает издание.По данным "Німецької хвилі", отчуждение имущества может быть связано с судебным спором между Ахметовым и структурами украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.При этом в компании СКМ Рината Ахметова после выхода статьи заявили, что лондонская квартира остается в собственности компании Water Property Holdings Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, бенефициаром которой является Ахметов.27 декабря 2017 года Окружной суд Никосии (Кипр) постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн по делу о прекращении выплат за "Укртелеком". Этим же решением бизнесмену запрещено тратить больше €20 тыс. в месяц. 8 января 2018 года СКМ подала апелляцию на заморозку активов Ахметова.Суд Лондона в январе 2018 года обязал группу СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова доплатить $760 млн за покупку компании "Укртелеком" у кипрской компании Raga Establishment Ltd, за которой может стоять хозяин группы DF Дмитрий Фирташ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



