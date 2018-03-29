|
"Німецька хвиля" сообщила о блокировании активов Ахметова в Лондоне, в СКМ информацию опровергли
|
29.03.2018 20:22
|
Апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные украинским
бизнесменом Ринатом Ахметовым за £136 млн, формально уже ему не
принадлежат, пишет "Німецька хвиля", ссылаясь на источник. В
компании СКМ заверили, что Ахметов остается конечным владельцем
недвижимости. Самые шикарные апартаменты Лондона больше не
принадлежат Ахметову Фото: shakhtar.com "Как сообщают
информированные источники DW, после решения о блокировании активов
оказалось, что роскошные апартаменты на One Hyde Park в Лондоне,
купленные владельцем СКМ в свое время за рекордные £136 млн,
формально уже ему не принадлежат", – отмечает издание.По
данным "Німецької хвилі", отчуждение имущества может быть связано с
судебным спором между Ахметовым и структурами украинского
бизнесмена Дмитрия Фирташа.При этом в компании СКМ Рината Ахметова
после выхода статьи заявили, что лондонская квартира остается в
собственности компании Water Property Holdings Ltd,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах, бенефициаром
которой является Ахметов.27 декабря 2017 года Окружной суд Никосии
(Кипр) постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн по
делу о прекращении выплат за "Укртелеком". Этим же решением
бизнесмену запрещено тратить больше €20 тыс. в месяц. 8 января 2018
года СКМ подала апелляцию на заморозку активов Ахметова.Суд Лондона
в январе 2018 года обязал группу СКМ украинского бизнесмена Рината
Ахметова доплатить $760 млн за покупку компании "Укртелеком" у
кипрской компании Raga Establishment Ltd, за которой может стоять
хозяин группы DF Дмитрий Фирташ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира