Надежда Савченко не припоминает, когда принимала участие в съемках видеоролика, который говорит о ее возможном участии в будущих выборах на пост президента Украины.Об этом заявила сама народный депутат в комментарии Громадському .

По словам женщины, это была только роль, которую она сыграла, просто эмоция, а съемки происходили задолго до задержания экс-переговорщика Владимира Рубана. О том, кто является автором видео, Савченко умолчала.

"Ролик сняли молодые непродажные режиссеры", - сказала Надежда.

В то же время, ее сестра, Вера Савченко, призналась, что данный предвыборный ролик должны были показать уже перед президентскими выборами.

"Это предвыборный ролик, сняли друзья, снят более месяца назад. Задолго до этих событий и с Рубаном тоже", - отметила Вера. Относительно цены съемок ролика, женщина уточнил, что он был отснят "друзьями" бесплатно.

"Татьяна (заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"), помощница, заплатила из собственных денег 14 тысяч гривен за трансляцию (на телеканале NewsOne). Мы заплатили только за аренду студии, предлагали другим каналам. Но не все согласились", - подчеркнула сестра Савченко.

Как сообщал svodka.net, 28 марта, на странице народного депутата Украины Надежды Савченко в

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