Тереза Мэй поднялась на трибуну ООН, прокашлялась и начала:

- Дамы и господа! Как вы знаете, 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены гражданин Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания сразу же заявила о причастности Кремля к данному инциденту. Россия обвинила нас во лжи и потребовала доказательств. К сожалению, тогда мы не могли их предоставить, но сегодня, – Тереза Мэй потрясла пачкой бумажных листов, - мы можем это сделать!

Тереза надела очки и начала в голос читать секретный доклад английской разведывательной службы МИ-6.

«Ловушка для медведя»

- «Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, Даунинг-стрит, 10, Лондон. Совершенно секретно.

В третьей декаде февраля нами была получена информация, что Служба внешней разведки России настойчиво пытается выйти на контакт с гражданином Великобритании бывшем сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём. Руководством МИ-6 было принято решение провести операцию «Ловушка для медведя», в ходе которой Скрипалю предстояло встретиться с агентом Кремля и, если будет принята попытка вербовки, дать согласие на сотрудничество.

4 марта Скрипаль в сопровождении дочери в течение часа гулял в районе торгового центра, ожидая связного из Москвы. В 14:00 к ним подошёл российский шпион, которого Скрипаль опознал по ватнику и ушанке со звездой. Объекты обменялись условными паролями: «О! Серёга! Сколько лет сколько зим!» - «Мишка! Рад тебя видеть!» и отправились в ближайший паб, где заняли столик, заказали 5 гамбургеров, 6 чизбургеров, 3 салата, пиво и кока-колу.

К сожалению, запись беседы предъявить не предоставляется возможным, поскольку в ходе обмена паролями русский шпион якобы случайно хлопнул Скрипаля по плечу, где была закреплена записывающая аппаратура, тем самым выведя её из строя. Мы располагаем лишь отчётом службы наблюдения.

Приложение: Отчёт службы наблюдения

14:10 Ватник достал из-за пазухи 0,88-пинтовую* бутылку с прозрачной жидкостью и наполнил пластиковые стаканчики. Скрипаль и Ватник выпили, закусили, Юля пригубила. Скрипаль запел «Wonderful world» (согласно разработанному коду это означало «переговоры идут успешно»).

14:30 Ватник вновь наполнил стаканчики, объекты выпили, закусили, Юля пригубила. Скрипаль, обнявшись с Ватником, запели «Подмосковные вечера» (переговоры продвигаются согласно разработанному сценарию).

15:00 Ватник достал из-за пазухи вторую 0,88-пинтовую бутылку. Объекты выпили, закусили, Юля пригубила. Скрипаль изобразил тоску и запел «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок» (имеет место попытка вербовки).

15:15 Объекты вновь выпили, закусили, Юля пригубила. Скрипаль воодушевленно запел «Не думай о секундах свысока» («вербовка» прошла успешно, согласие на сотрудничество с Москвой дано ).

16:00 Ватник достал третью 0,88-пинтовую бутылку. Объекты выпили, закусили, Юля пригубила. Скрипаль с подъёмом запел «Марш советских танкистов» (сигнал тревоги).

16:15 Ватник вновь разлил жидкость по стаканам. Объекты выпили, закусили, Юля пригубила. Скрипаль изо всех сил спел «Чунга-Чанга» (крайне высокий уровень опасности)

16:30 Ватник достал четвёртую 0,88-пинтовую бутылку. Пока эмиссар Кремля разливал её по стаканчикам, Скрипаль начал кричать: «Антошка, Антошка, пойдём копать картошку!» (призыв о помощи). Объекты выпили. Юля пригубила и легла на скамейку. Скрипаль выпил и упал лицом в салат.

16:32 Ввиду сложившейся ситуации старшим группы наблюдения было принято решение перейти к активной фазе операции. Попытка поймать Ватника не удалась (справка от врача-травматолога и счёт от зубного протезиста прилагаются).

Начальник службы внешнего наблюдения лорд Висклинтон.

По свидетельству агента, первым осмотревшим Скрипаля и его дочь, от обоих шёл стойкий запах российского отравляющего вещества «первачок». Пострадавшие были доставлены в больницу, где врачи в течение нескольких часов боролись за их жизни. Утром состояние Скрипалей ухудшилось, но сотрудниками МИ-6 в госпиталь был доставлен русский антидот «рассол» и в настоящий момент жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Хочу отметить, что это уже не первый случай политического убийства русскими своих врагов на территории Великобритании. Так в квартире Березовского была найдена бутылка «Столичной», а в крови Литвиненко – опасный российский яд «самогон» в смертельной концентрации, что неопровержимо доказывает причастность к смерти политэмигрантов русских спецслужб.

Директор Секретной разведывательной службы Алекс Янгер»

Европу нужно спасать!

Тереза Мэй сделала паузу и продолжила:

- случай в Солсбери есть акт агрессии не против Великобритании, но против только ЕС. Смертельная опасность нависла над Европой и мы не можем её игнорировать. Предлагаю срочно:

1) Отказаться от проведения мирового чемпионата по футболу 2018 года в России, перенести его на 2019 год и провести в Лондоне;

2) Признать всех российских бизнесменов русскими шпионами, конфисковать их активы в Европе в пользу пострадавшей Великобритании;

3) Приравнять все произведенные в России спиртосодержащие продукты к боевым отравляющим веществам и запретить их ввоз на территорию ЕС, заменив безопасными для здоровья шотландским виски, английским элем, британским джином и пивом.

4) Признать, что аномально низкие температуры зимы 2017-2018 года «highly likely» (с высокой степенью вероятности) были организованы Россией с целью принудить Европу к увеличению объёмов покупаемого у «Газпрома» топлива, осудить это как вмешательство во внутренние дела Евросоюза, потребовать компенсации за нанесённый материальный убыток, отказаться от строительства «Северного потока-2» и полностью перейти на американский сжиженный газ.

Тереза остановилась, налила из графина воды, выпила и закончила:

- Предлагаю немедленно поставить проект резолюции на голосование. Тех же, кто не согласится поддержать эти более чем справедливые требования да постигнет суровая кара и праведный гнев Господа нашего Иисуса Христа и Соединённых Штатов Америки.

*0,88-пинты – 0,5 л.

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