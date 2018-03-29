Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение парламента о радикальном ужесточении антироссийских санкций.

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речь идет о том, чтобы перекрыть правительству РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) доступ на европейский долговой рынок, а европейским инвесторам косвенным путем запретить операции с российскими долговыми обязательствами. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Не вводя прямого запрета на владение российским госдолгом, в Лондоне предлагают запретить клиринговым компаниями, включая Euroclear и Clearstream, регистрировать сделки с суверенными бумагами РФ. Это закроет возможность их продажи на вторичном рынке.

С идеей выступил глава комитета по внешней политике британского парламента Том Тугендхат, по мнению которого, действующий санкционный режим содержит «дыру»: в то время как крупнейшие российские госкорпорации отрезаны от возможности занимать за рубежом, правительство России не имеет таких ограничений и продолжает привлекать деньги на Западе.

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В середине марта, в разгар скандала с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, российский Минфин разместил еврооблигации на 4 млрд долларов, из которых 1,56 млрд вложили британские инвесторы. Организатором выпуска стал «ВТБ Капитал», несмотря на то, что сам банк находится под санкциями.

«В настоящий момент Россия может занимать деньги на рынках капитала ЕС и США, и с их помощью поддерживать связанные с Кремлем банки и компании, которые такой возможности уже лишены», — объяснил Тугендхат.

Более того, размещая бонды, Россия дала возможность своим богатейшим гражданам, хранившим деньги в Великобритании, вернуть их на родину до того, как британское правительство запустило механизм санкций и проверок активов, а ведущие клиринговые палаты Лондона действительно помогли Москве, добавил Тугендхат.

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Введение запрета на операции с российским госдолгом, в той или иной форме, по его словам, является «единственным серьезным оружием, способным ограничить нелегальную активность России, включая военную».

На 1 февраля иностранные инвесторы контролировали около трети всех долговых обязательств российского правительства: они держали рублевые облигации федерального займа на 2,27 трлн рублей (33,9%), а также евробонды на 15,1 млрд долларов (38%).

Предложение британских парламентариев, бесспорно, будет выстрелом себе в ногу, так как создаст серьёзные проблемы для европейских инвесторов в российские бумаги, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов: представить такой сценарий довольно сложно, даже Минфин США на него не решился, передает Finanz.ru.

Тем не менее, появление этой темы в публичном пространстве очень наглядно подчёркивает тезис о том, что в деле Скрипаля» дипломатическими мерами всё не ограничится, предупреждает Тремасов.

«Тема финансовых санкций в отношении России вернулась в повестку дня, и не исключено появление новых инициатив в этом направлении. Эта плохая новость для российских рынков. Результатом, скорее только, будет расширение спрэдов и увеличение страновых рисков, усиление давления на рубль и акции», — добавляет он.

Пока госбонды РФ пока на новости из Лондона никак не отреагировали, отмечают аналитики Райффайзенанка: вчера их котировки подросли «вслед за позитивной динамикой американских гособлигаций и из-за сохранения относительно высоких цен на нефть».

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