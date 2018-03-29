Лечащие врачи дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии пока затрудняются сказать, как отравление может сказаться на здоровье девушки в долгосрочной перспективе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Отец и дочь Скрипали находятся в больнице Солсбери Фото: ЕРА "Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь 24 часа в сутки", – сообщили в больнице.Врач Кристин Бланшард заявила журналистам, что гордится медиками, которые работали с пациентами все это время.Как пишет издание, пока рано говорить, как случившееся скажется на здоровье девушки в долгосрочной перспективе.Сегодня стало известно, что состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран отозвали из РФ своих послов для консультацийНАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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