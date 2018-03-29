Привыкайте к реальности: украинцы – абсолютно терпимая нация, пишет в Фейсбуке народный депутат Борислав Береза.

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Как-то не очень совпадает с тезисами из РФ, которые часто озвучивают их спикеры в Украине, да? В Украине есть антисемитизм на бытовом уровне, есть антисемитизм, который культивируют некоторые политсилы с возможным финансированием из Кремля, информирует svodka.net.

Однако 95% украинцев ничего не имеют против совместного проживания с евреями. Хотя такой результат не нравится тем, кто зарабатывает политические и финансовые дивиденды на этой теме. Не нравится и тем, кто активно разогревает антисемитизм в украинском сегменте соцсетей, но не может похвастаться успехами в реальной жизни.

Не плачтесь. Но привыкайте к реальности. Украинцы – абсолютно терпимая нация.

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