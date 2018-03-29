Московский суд признал уголовного авторитета Захария Калашова (известен как Шакро Молодой) виновным в вымогательстве. Защита Шакро Молодого намерена обжаловать приговор Скриншот: Коммерсантъ ИД / YouTube Таким образом, суд признал Калашова виновным по делу о вымогательстве у владелицы московского ресторана Elements. Сообщник Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец) приговорен к восьми годам и 10 месяцам, Батыр Бекмурадов – к девяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима.Приговор вступит в силу через 10 дней. Защита уже заявила, что воспользуется правом на обжалование решения суда.В декабре 2015 года возле кафе Elements в Москве произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. С одной из сторон в перестрелке участвовали члены группировки Шакро Молодого. Летом 2016 года Калашов был задержан по обвинению в вымогательстве у владелицы Elements Жанны Ким. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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