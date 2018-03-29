Московский суд признал уголовного авторитета Захария Калашова
(известен как Шакро Молодой) виновным в вымогательстве. Защита
Шакро Молодого намерена обжаловать приговор Скриншот: Коммерсантъ
ИД / YouTube Таким образом, суд признал Калашова виновным по делу о
вымогательстве у владелицы московского ресторана Elements. Сообщник
Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец) приговорен к восьми
годам и 10 месяцам, Батыр Бекмурадов – к девяти годам и
четырем месяцам колонии строгого режима.Приговор вступит в силу
через 10 дней. Защита уже заявила, что воспользуется правом на
обжалование решения суда.В декабре 2015 года возле кафе Elements в
Москве произошла перестрелка, в результате которой погибли два
человека. С одной из сторон в перестрелке участвовали члены
группировки Шакро Молодого. Летом 2016 года Калашов был задержан по
обвинению в вымогательстве у владелицы Elements Жанны Ким.
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