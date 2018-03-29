Более 100 тысяч человек приедут в город Виндзор Великобритании к 19 мая, когда состоится торжественная церемония бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Гарри Уэльского с американской экс-актрисой Меган Маркл. Об этом идет речь в заявлении местного отделения полиции.

"Это будет одна из крупнейших операций в истории полиции долины Темзы (отделение правоохранительных органов в графстве Беркшир, где находится Виндзор - ред.)", - отмечается в документе.

Правоохранители также рассказали о мерах безопасности, которые планируют применить в день свадьбы. По их словам, в регионе существенно увеличат число полицейских, а также организуют проверку граждан.

"В Виндзоре будут проводиться проверки и досмотры. Любые предметы, которые могут представлять риск для общественности, будут изыматься", - уточняется в заявлении правоохранителей.

Как сообщал svodka.net.uа, Гарри вместе с будущей женой, актрисой Меган Маркл разослали пригласительные на церемонию бракосочетания 600 гостям, также были отправлены 200 пригласительных на вечеринку в Frogmore House, которая пройдет вечером после мероприятия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира