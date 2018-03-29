Израильтянка Керен Свораи, не говорящая по-русски, нашла несоответствие в романе Льва Толстого «Анна Каренина«, касающееся возраста сестер Кити Щербацкой.

В первой части романа старшей сестрой Толстой называет Долли: «Во время своего студенчества он (Левин) чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова», информирует svodka.net.

В пятой же части романа получается, что старшей между сестер была Натали: «В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы».

Керен Свораи рассказывает в издании «Гаарец», что обнаружила ошибку летом 2017 года, перечитывая «Анну Каренину», которую до этого читала в ранней юности в 80-е годы.

Сначала Свораи решила, что речь идет об ошибке переводчика. Женщина решила проверить, и оказалось, что еще в двух переводах романа на иврит фигурирует такое же несоответствие.

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Тогда Керен попросила двух своих русскоговорящих знакомых по социальной сети Facebook заглянуть в оригинальный текст, и они обнаружили там то же самое.

При этом оказалось, что переводчица Констанс Гарнет, переводившая «Анну Каренину» на английский язык в 1901, еще при жизни писателя, убрала из второго отрывка слово «старшая» — вероятно, также заметив ошибку.

Такое же решение принял, как выяснила сильно заинтересовавшаяся этой историей Керен, и неизвестный переводчик «Анны Карениной» на французский, перевод которого вышел еще в 1885 году.

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Таким образом, при жизни Толстого это несоответствие было замечено как минимум двумя переводчиками.

Тогда Керен Свораи попросила свою русскоязычную подругу написать письмо в Москву, в Государственный музей Льва Николаевича Толстого (ГМТ).

Оказалось, что Свораи стала первым человеком, обратившим внимание музея на это несоответствие в часто переизданном и переведенном на десятки языков знаменитом романе Толстого. Сотрудники архива музея нашли эту ошибку в одной из первых рукописей романа.

«Выяснилось, что эта ошибка присутствовала в романе всегда, начиная с первой публикации. На нее не обратил внимания ни сам Толстой, ни его друг Николай Николаевич Страхов, редактировавший роман для первого отдельного издания, ни Софья Андреевна Толстая, часто печатавшая роман в полных собраниях сочинений писателя», — говорится на сайте музея, где была размещена благодарность в адрес израильтянки.

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