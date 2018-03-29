При задержании российского рыболовецкого судна "Норд" украинские пограничники действовали, "как сомалийские пираты", считает спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами Фото: ЕРА "Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали, как сомалийские пираты", – сказала она.По словам спикера МИД РФ, экипаж задержанного судна ловил рыбу в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства."Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года", – заявила Захарова.Она озвучила требование Москвы "немедленно освободить" членов экипажа судна и вернуть его владельцу.25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию.Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности.За задержание судна Следком РФ завел уголовное дело на украинских пограничников.Крым был аннексирован Россией до псевдореферендума в марте 2014 года. Большинство стран мира, включая Украину, не признает включение полуострова в состав Российской Федерации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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