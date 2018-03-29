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Захарова заявила, что задержанием российского судна Киев мстит жителям Крыма "за их сознательный выбор"
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29.03.2018 20:46
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При задержании российского рыболовецкого судна "Норд" украинские
пограничники действовали, "как сомалийские пираты", считает спикер
министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Захарова сравнила украинских
пограничников с сомалийскими пиратами Фото: ЕРА "Налицо очередная
провокационная выходка украинских властей в отношении граждан
России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники
действовали, как сомалийские пираты", – сказала она.По словам
спикера МИД РФ, экипаж задержанного судна ловил рыбу в строгом
соответствии с действующими правилами рыболовства."Рассматриваем
акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный
выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014
года", – заявила Захарова.Она озвучила требование Москвы
"немедленно освободить" членов экипажа судна и вернуть его
владельцу.25 марта украинские пограничники задержали в
Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом
и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту
находились 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы
Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и
выезда на временно оккупированную территорию.Членов экипажа, у
которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи,
могут привлечь к административной ответственности.За задержание
судна Следком РФ завел уголовное дело на украинских
пограничников.Крым был аннексирован Россией до псевдореферендума в
марте 2014 года. Большинство стран мира, включая Украину, не
признает включение полуострова в состав Российской Федерации.
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