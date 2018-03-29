|Стало известно, когда украинцам начнут отключать аналоговое телевидение
|29.03.2018 20:50
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Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания с 1 июля 2018 года, передает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
“В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении ”Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания“ правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года”, — сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, Верховная Рада продлила срок использования аналогового вещания на временно оккупированной и неподконтрольной территории.
Напомним, сроки отключения аналогового телерадиовещания в Украине перенесли.
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