Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания с 1 июля 2018 года, передает со ссылкой на пресс-службу Кабмина. “В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении ”Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания“ правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года”, — сообщили в пресс-службе правительства. Напомним, Верховная Рада продлила срок использования аналогового вещания на временно оккупированной и неподконтрольной территории. Напомним, сроки отключения аналогового телерадиовещания в Украине перенесли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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