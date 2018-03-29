Госпогранслужба Украины в районе боевых действий обнаружила признаки применения российскими военными запрещенного лазерного оружия специального назначения из оккупированной территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГПСУ, информирует svodka.net.

«Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту «Марьинка», осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории», — отмечено в сообщении.

В результате военнослужащий получил поражения зрения, а именно — ожог сетчатки глаза.

«Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых «ослепляющих лазеров». В настоящее время военнослужащего госпитализированы в Главный военно-медицинского клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения», — говорится в сообщении

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Сейчас такие действия врага сообщены ВС Украины, а также до представителям международных и правозащитных организаций.

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