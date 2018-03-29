"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 29 марта.
Ключевые новости четверга Фото: EPA Россия объявила о высылке 60
американских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичные
действия Вашингтона. Кроме того, будет закрыто Генконсульство США в
Санкт-Петербурге.Состояние отравленной в британском
Солсбери Юлии Скрипаль быстро улучшается, сообщили медики.
Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля пришла в сознание и
разговаривает.Президенты Украины, России и Франции, а также канцлер
Германии приветствовали объявление пасхального перемирия на
Донбассе с 30 марта и призвали прилагать усилия для
освобождения сторонами удерживаемых лиц по формуле "всех на
всех".Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой
инстанции о содержании под стражей народного депутата Надежды
Савченко.Активисты требовали отстранить от должности главу
Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко на время
следствия по факту самоубийства экс-руководителя КП "Николаевский
международный аэропорт" Владислава Волошина.Мессенджер Telegram был
некоторое время недоступен, его создатель Павел Дуров сообщил,
что это связано с отключением питания серверов.В венесуэльском
городе Валенсия в результате беспорядков и пожара в тюрьме погибло
68 человек.
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