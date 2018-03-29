Сегодня Заречный суд Сум сообщил о том, что вынес обвинительный приговор по делу одного из менеджеров компании ООО "Снек экспорт" за помощь в финансировании терроризма. Члены "Радикальной партии" на такую информацию реагируют осторожно и комментируют семейный бизнес своего коллеги по фракции неохотно, передает

Заметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу нардепа Рыбалки и входит в семейную группу компаний политика - S.Group.

Поэтому, комментируя вынесение обвинительного приговора в отношении служащего компаний семьи Рыбалки, нардеп Олег Куприенко сначала пообещал изучить приговор и впоследствии таки ответить на вопросы журналистов.

Позже, он отметил, что приговор суда ему так изучить и не удалось, однако все это якобы "фейк" со стороны врагов Рыбалки.

На уточняющий вопрос, считает ли Куприенко фейком решение суда, депутат ответил: "Решение выносится в отношении лица, а не в отношении компании. Юридическое лицо нельзя осудить. Когда-то может и работал этот человек там (осужденный Джабраилов в ООО "Снэк Экспорт" - ред.), возьмите код его и посмотрите, кто за него налоги платил", - сказал радикал.

Он также отметил, что осужденный, по его данным, к Рыбалке отношения не имеет.

Совсем противоположного мнения другой народный депутат, который ранее входил в ряды РПЛ Артем Витко. По его словам никаких оснований не доверять судебному решению у него нет, а потому от Ляшко после этого факта должно последовать адекватная реакция.

"Это же решение суда и, непосредственно, в деятельность суда не имеет права вмешиваться ни один человек. И мы видим сегодня, что действительно есть решение суда и у меня нет причин не доверять этому решению.

Мы сегодня видим, что наконец-то есть сдвиг. Бизнесмены, которые финансируют терроризм, должны помнить, что в этом государстве есть терроризм, и нельзя в стране, воюющей, где погибло много патриотов, героев, нельзя себя чувствовать свободно и спокойно, торгуя с врагом.

Если человек (Ляшко - ред.) заявляет, что это часть патриотическая, она стоит на стороне украинцев, то должно быть адекватное решение по этому. Какое - руководитель сам знает, указывать ему не будем", - резюмировал Витко.

Напомним, СБУ расследовало уголовное производство по подозрению в финансировании терроризма против двух топ-менеджеров компании отца Рыбалки ООО "Снэк Экспорт" - Пробачая и Джабраилова. Пока оба находились под стражей, Рыбалка декларировал получения сотни тысяч роялти от деятельности ООО "Снек экспорт".

В рамках дела следователи доказали, что подозреваемые организовали схемы сбыта снеков компании "Снэк Экспорт" на территориях ОРДЛО.

Для беспрепятственной ними там торговли с уполномоченными лицами самопровозглашенных республик даже подписывали меморандумы и платили в их пользу "таможенные" платежи. Данные об этом прокуроры приводит во время судебных заседаний на этапе досудебного следствия. Также сведения по этому поводу в своем журналистском расследовании накануне опубликовал Казанский.

Напомним также, что уголовное производство против Пробачая готовят к передаче в суд.

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