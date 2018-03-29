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Панамская компания отсудила у "ПриватБанка" $574 тыс.
29.03.2018 21:02
Претензии панамской компании THEO Worldwide Corp. к государственному украинскому "ПриватБанку" Хозяйственный суд Киева удовлетворил частично. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "ПриватБанк" должен заплатить меньше, чем требовал истец Фото: ЕРА Претензии истца были удовлетворены частично.Отмечается, что в мае 2017 года панамская компания требовала от "ПриватБанка" и занимающейся для него выпуском еврооблигаций британской компании UK SPV Credit Finance plc. $100 тыс., а в июле увеличила сумму до $663 тыс.В НБУ анонсировали подачу апелляции."Готовится апелляционная жалоба", – сообщили в пресс-службе НБУ."ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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