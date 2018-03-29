Претензии панамской компании THEO Worldwide Corp. к
государственному украинскому "ПриватБанку" Хозяйственный суд Киева
удовлетворил частично. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке "ПриватБанк" должен заплатить меньше, чем требовал
истец Фото: ЕРА Претензии истца были удовлетворены
частично.Отмечается, что в мае 2017 года панамская компания
требовала от "ПриватБанка" и занимающейся для него выпуском
еврооблигаций британской компании UK SPV Credit Finance plc. $100
тыс., а в июле увеличила сумму до $663 тыс.В НБУ анонсировали
подачу апелляции."Готовится апелляционная жалоба", – сообщили
в пресс-службе НБУ."ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк
в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.
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