Претензии панамской компании THEO Worldwide Corp. к государственному украинскому "ПриватБанку" Хозяйственный суд Киева удовлетворил частично. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "ПриватБанк" должен заплатить меньше, чем требовал истец Фото: ЕРА Претензии истца были удовлетворены частично.Отмечается, что в мае 2017 года панамская компания требовала от "ПриватБанка" и занимающейся для него выпуском еврооблигаций британской компании UK SPV Credit Finance plc. $100 тыс., а в июле увеличила сумму до $663 тыс.В НБУ анонсировали подачу апелляции."Готовится апелляционная жалоба", – сообщили в пресс-службе НБУ."ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тыс компании нбу частично претензии Теги: деньги