Масштабная высылка дипломатов Российской Федерации из большого количества государств свидетельствует об их желании остановить вмешательство РФ в мире. Такое мнение высказал политический знаток Вадим Карасев в прямом эфире на украинском телеканале NEWSONE .

"Это им за все. За шпионаж, за Brexcit, за голландский референдум, за популистов во Франции, за хакеров и шпионские сети", - объяснил он. Эксперт также добавил, что мировая элита "чудом вырвала победу у Путина во Франции".

"Нашли Макрона (нынешний президент Франции - ред.) и буквально меньше чем за год раскрутили его. А Саркози, Фийон и Ле Пен (соперники Макрона на президентских выборах - ред.) - это люди, которые считаются пророссийскими", - рассказал Карасев.

Кроме того, он уточнил, что, по его мнению, мировое общество нацелено на остановку Путина.

"Дали понять (с помощью высылки дипломатов - ред.), что знают, как работают сети российских разведчиков", - резюмировал специалист.

Как сообщал svodka.net, уже 2 4 страны приняли решение о намерении выслать 139 дипломатов Российской Федерации из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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