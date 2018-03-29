между 19-летних под руководством Александра Петракова получила путевку в финальную часть юниорского Евро-2018. Турнир будет проходить в Финляндии с 16 по 29 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 30 мая,передает со ссылкой на .

Среди возможных соперников Норвегия, Италия, Англия действующий чемпион в этом возрасте, Португалия, , Турция и Финляндия. "Сеяных" и "несеяных" команд не будет. Только Финляндия как хозяин возглавит группу " А". Восемь команд распределят на две группы по четыре в каждой. По две лучшие выходят в полуфинал и гарантируют себе участие в молодежном Кубке мира-2019, который будет принимать Польша. Туда Европа может заявить еще одну команду по итогам Евро. Поэтому будет проведен дополнительный матч между командами, которые займут третьи места в группах.

Как Украина попала в финальную часть

В первой квалификации юношеская сборная Украины довольно легко победила Албанию - 1:0, Норвегию - 2:1 и Черногорию - 4:0. Уровень этих соперников не был высок, потому сборная Украины просто показала свой более высокий класс. Элит раунд, победитель которого получал путевку на Евро, состоялся в Румынии. Нашими соперниками были хозяева соревнований, сербы и шведы. Первая игра против Швеции 0:0. Потом были победы над сербами и румынами с одинаковым счётом - 2:1. В обоих матчах наша юношеская сборная уступала, но проявила характер и забивала мячи на последних минутах. Особенно много эмоций принесла победа над хозяевами и главным фаворитом - Румынией. Уступали 0:1, пропустили на 77 минуте. Но забили два мяча на 84 и 92. Решающий гол провел защитник "Шахтера" Валерий Бондар.

Тренер

Сила этой команды в ее тренере Александре Петракову. В системе молодежных сборных Украины он работает с 2010 года. В 2015-м играл с сборной 20-летних на Кубке мира. Уступили Сенегалу в 1/8 финала. Тогда в команде играли: Виктор Коваленко из "Шахтера", Никита Бурда, Артем Беседин из "", Роман Яремчук из "Гента", Валерий Лучкевич из " Стандарда". Петраков строит свою команду на игровой дисциплине, коллективной игре, надежной обороне и умению быстро выходить в атаку. Даже против более слабых по классу команд отказываемся от контроля мяча и игры первым номером. Сам воспитатель способен вовремя принять волевые решения. Так, на молодежный Кубок мира-2015 не поехал один из лидеров команды и тогдашняя молодая надежда харьковского " Металлиста" Артем Радченко. Проблема пренебрежение спортивным режимом. Как показала жизнь тренер был прав.

Петраков строит свою команду на игровой дисциплине, коллективной игре, надежной обороне и умению быстро выходить в атаку. Даже против более слабых по классу команд отказываемся от контроля мяча и игры первым номером

Игроки

Ведущую роль в защите команды играет динамовец Виталий Миколенко. В этом сезоне уже успел даже сыграть за первую команду. Александр Хацкевич видит его на позиции левого защитника, а в сборной играет в центре. Миколенко имеет лидерские качества, способен вести партнеров за собой, имеет хороший длинный пас, сильный физически в единоборствах. В матче против сербов "привез" пенальти в свои ворота, но потом сам забил и отдал голеву передачу. По манере игры напоминает Александра Драговича, бывшего оборонца "".

Мозговым центром команды является Алексей Хахлев, cын уже бывшего президента "Вереса". Этот игрок является воспитанником "", но в прошлом году не захотел продолжать договор с киевским клубом и после определенной паузы переехал в Испанию, где выступает за молодежные команды " Алавеса". Мастер стандартов, умеет придержать мяч в середине поля, отдать острый пас. Это все красиво совмещается со скорыми фланговыми игроками сборной Украины. На фланге очень хорошо высматривает один из самых молодых игроков Алексей Кащук из "Шахтера". В конце июня ему исполнится 18. Уроженец Житомирщины имеет невероятную скорость, способен убегать от оппонентов на фланге. Имеет довольно неплохую технику. В нынешней юношеской Лиге чемпионов был одним из лидеров "Шахтера", забивал " Сити" и "Наполи". Где-то поманере игры напоминает своего одноклубника Тайсона.

Из тех игроков, которые могли бы помочь сборной на Евро, в первую очередь стоит вспомнить Андрея Лунина. Он был в этой сборной раньше, но уже успел дебютировать за национальную сборную и стать основным вратарем молодежной. Также после травмы должен возобновиться Денис из "". К сожалению, серьезно травмировался Тимофей Сухар из "Зари". Непонятная ситуация с прежним игроком "Волыни" Ярославом Дедой, который в настоящее время выступает в Азербайджане за " Карабах. В юношеской Лиге чемпионов 2017/18 он забивал " " и "". Ходят разговоры о его смене гражданства на азербайджанское.

17-летних под руководством Олега Кузнецова также получила право сыграть в финальной части Евро. Но ее там не будет по неспортивным причинам.

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