Невозможно спрятаться от истории! Крым — это Куба в начале 60-х. Пока всё есть… Еще стоят красивые отели, ездят дорогие машины, даже летают самолеты. Но пройдет совсем немного лет, и некогда райское место превратится в нищие руины былого величия.

1. Украинский активист Владимир Балух девятые сутки продолжает голодовку в СИЗО Симферополя. Протестуя против своего преследования, он отказался от еды и все это время принимает только воду. О состоянии крымчанина ничего не известно, т.к. к нему не пускают ни близких, ни адвоката, информирует svodka.net.

2. Оккупанты приговорили бывшего “мэра” Феодосии Дмитрия Щепеткова, который предал Украину, к восьми годам лишения свободы и штрафу в 42 млн рублей. В 2014 году доносчик называл скачущую вату пьяным быдлом, но потом переобулся на лету. Имеет медаль “за возвращение Крыма”. До оккупации Щепетков ходил в футболке “Дякую тобі, Боже, що я не москаль!”

3. 26 марта в акватории Азовского моря украинские пограничники задержали крымское судно “Норд” под флагом россии. Все члены команды имели при себе так называемые “паспорта” россии, которые раздавали в Крыму. Сегодня оккупанты возбудили уголовное дело против украинских пограничников. Задержание судна назвали “угоном” и “грубым нарушением международного права”, а действия наших пограничников сочли “противоречащими конвенции ООН по морскому праву”. Пропагандоны назвали украинцев — “пиратами”. Особенно смешно слышать от оккупантов про международное право и вот это вот всё — цинизму нет предела.

4. Предатели в Севастополе выстроились в очередь за медалькой, которую им обещали оккупанты во время сгона на выРАБЫ путина. Кроме того, вату снова обманули с подарками, которые обещали в рамках ватного конкурса “Я выбрал президента”. Подарки получили те, кто и устраивал “конкурс”.

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5. Пособница оккупантов и ярая фанатка путина — Анастасия Бондаренко, работающая в “федеральной службе судебных приставов”, шокирована состоянием медицины в Севастополе, о чем и поделилась с другими ватниками. Зато в ФСБшной соцсети ВКонтакте ватница подписана на такие группы как “Владимир Владимирович — самый лучший президент”, “Вежливые Люди / Армия / Россия — Вежливость города берет”, “Россия — моя гордость! Мы любим нашу родину” и другие.

6. Предатели, ко всему прочему, хотели “бесплатной российской медицины”. Она стала бесплатной, но по талонам через месяц-другой. Хочешь быстро и сейчас — платные медцентры ждут вас. Качество не гарантировано.

7. Был сегодня в одном симферопольском торговом центре. Все бегают, как упоротые, и пожарные сигнализации проверяют. И так во всем. Пока куча народу не помрет, всем плевать на безопасность.

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8. В симферопольском ТРЦ “Меганом” во время вчерашних противопожарных учений заклинило дверь-вертушку. А ключей от соседних дверей ни у кого не было. При этом “Меганом”, построенный при “бедной” Украине, сплошь бетонный, а не пластик. Есть окна-антидым. Материалы дорогие и качественные… В отличие от ТЦ, построенных в бахатой россии по их ГОСТам.

9. Оккупанты сообщили, что “возле торгового центра «Меганом» с сегодняшнего дня будут дежурить несколько пожарных расчетов, готовых, в случае чего, приступить к эвакуации людей из опасного здания”. Временная ПОКАЗУХА.

10. Найден еще один след “хохлов”: “Администрация рынка на Северной стороне (Севастополя) потребовала с предпринимателей по 1000 руб для Кемерова. Якобы так приказала госадминистрация города. Сообщив, что другие рынки тоже собирают. Я работаю на (рынке) 5 км, у нас даже разговоров таких не было. Интересно, кому пошли эти деньги? В чьи карманы? Даже постановления не показали — так… будьте любезны сдать!!! Это что за беспредел? Сволочи наживаются на чужом горе!”. Комментарий: “Наверняка, укропские недобитки собирают на АТО!”.

11. Спрашиваю ватника, можно ли передать посылку автобусом (обычная ранее практика)? Говорит, что водители автобусов не берут, так как “в Керчь передали муляж бомбы, водилу встретили ФСБшники и оштрафовали на 50 тысяч”. Сказал ему, что это ФСБшники и передали, если такое вообще было! Но ватник уверен, что это “экстремисты, которые теперь повсюду”.

12. Новая российская скрепная комедия о путине не вызвала ажиотаж между жителей Крыма. Кинотеатры пустые, несмотря на то что действия в картине разворачиваются в Крыму, куда путин приехал отдыхать, изменив внешность.

13. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности возобновит свою работу в Славутиче — в рамках Таврического национального университета имени Вернадского, который также переехал на материковую Украину. Вступительная кампания стартует уже в июле 2018 года и продлится до 20 сентября, как у всех перемещенных из оккупации вузов.

14. Украинский телеканал “UATV” начал вещание в тестовом режиме на оккупированные россией украинские территории Крыма и Донбасса.

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: “В компании старый друг, врождённый ватник с полным сопутствующим фаршем (кизяки, коммунизм, Искандеры, госдолг США и прочее), сделал мне замечание, что я “слишком политизированный, жить надо проще, не тратить время в интернетах всяких (а просто смотреть телевизор), работать (за десять минут до этого он жаловался на безденежье), и вообще, быть как все”. Зацепило. Подумал, может, действительно, отдаться течению? Расслабиться и получать удовольствие? Эта мысль продолжила копошение в моих извилинах в потоке машин и после встречи. Мимо проезжали разные автомобили — Тойоты, Мерсы, Шевроле. Вспомнилась неожиданно Куба — “остров свободы от цивилизации”. С дефицитом на всё. Где до сих пор у власти упыри, которые решили, что они знают, что такое счастье, и повели туда фанатиков и тех, кто хотел жить “простой жизнью”. Все остальные либо уехали, или их — несогласных — убил режим. К чему я веду? Для любителей путинского режима или желающих к нему приспособиться у истории есть замечательное предложение. Оно не новое. И много раз апробированное в разное время и в разных народах. НЕЛЬЗЯ! НЕВОЗМОЖНО спрятаться от истории! Каждый раз становясь нейтральным по отношению к злу, ты становишься пособником зла. И за это страдают наши дети. Крым — это Куба в начале 60-х. Пока всё есть… Еще стоят красивые отели, ездят дорогие машины, даже летают самолеты… Но пройдет совсем немного лет, и некогда райское место превратится в нищие руины былого величия… А кто-то уже расслабился и начал получать удовольствие”.

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