Лауреат Нобелевской премии мира, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, впервые с 2012 года приехала в Пакистан, где встретится с премьер-министром Шахидом Хаканом Аббаси и главнокомандующим армии страны Камаром Джаведом Баджвой. Юсуфзай пробудет на родине четыре дня Фото: ЕРА Самолет авиакомпании Emirates Airlines, в котором летела Юсуфзай, приземлился в международном аэропорту Исламабада в ночь на 29 марта, после этого Юсуфзай отвезли в отель под охраной.По данным телеканала, 20-летняя Юсуфзай проведет встречи с премьер-министром Шахидом Хаканом Аббаси и главнокомандующим армии страны Камаром Джаведом Баджвой.Девушка пробудет на родине четыре дня.С 11 лет Юсуфзай писала в блоге на сайте BBC, как изменилась ее жизнь после прихода талибов в долину Сват, и открыто выступала за право девочек ходить в школу. В 2012 году была тяжело ранена. Ее перевезли в Лондон для дальнейшего лечения.В 2014 году Юсуфзай за "борьбу с угнетением молодых людей и за их право на образование" получила Нобелевскую премию мира, став самым юным лауреатом за всю историю этой награды (на момент вручения премии ей было 17 лет).В апреле 2017 года девушка стала новым послом мира ООН. Она будет заниматься улучшением доступа женщин к образованию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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