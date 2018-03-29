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Стало известно, о чем говорят линии на ладонях
29.03.2018 21:16
Стало известно, о чем говорят линии на ладонях

Судьба не зависит от линий на ладонях.

Хироманты на протяжении многих веков уверяют, что по линиям на ладонях можно определить судьбу человека. Ученые опровергли эти суждения и объяснили их настоящее значение, информирует svodka.net.

Человеческое тело это уникальный и многофункциональный механизм. Описание и определение каждого органа человеческого организма может занять не один час. Ученых заинтересовал вопрос возникновения линий на ладонях, следовательно они решили подробнее остановиться на этом вопросе.

Линии на ладонях, как и отпечатки пальцев, уникальны и неповторимы. У каждого человека они отличаются. Наука более совершенно смотрит на причины их возникновения, чем хиромантия.

Ученые считают, что никаких взаимосвязей между линией на ладони и судьбой человека быть не может. Это даже не линии – в сущности это складки на коже. Они формируются еще в утробе, в первые 12 недель развития плода. Эти складки предназначены для сгибания рук, чтобы человеку было более комфортно ими управлять. Обычно у людей при рождении имеются три складки на ладонях. Они могут отличаться по толщине и по разветвлениям.

Иногда у новорожденных бывает и одна складка на ладони. Такие случаи приходятся один раз на три тысячи и говорят о каких-то отклонениях в развитии или патологиях. В медицине это называется сингулярным увеличением, которое может означать появление синдрома Дауна, Тернера, Ааркога и других отклонений.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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