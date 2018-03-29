В Украине смягчили валютные ограничения для банков

Таким, образом Национальный банк расширил возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

"Раньше размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составлял 0,5%, а с 4 августа 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действие, а затем будут отменены и меры воздействия за ее нарушение", - сообщили в пресс-службе центробанка.

Кроме того, регулятор изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.

В связи с этим, с 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшен с 10% до 8%. Предполагается, что это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.

Также в НБУ решили продолжить ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

Теперь, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично участвует иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером-иностранным государством.

Кроме того, Нацбанк продолжает расширять перечень операций бизнеса на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.

Таким образом, в дальнейшем компания-резидент сможет не осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в его реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично участвует иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство.