Запуск "Северного потока-2" может состояться в 2022 году.

Об этом в комментарии рассказал знаток по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип,передает со ссылкой на .

"Германия дала все разрешения. Теперь Дания должна дать свою оценку. В конце прошлого года она приняла закон, который позволяет из соображений безопасности запретить властям страны строительство газопроводов в собственных территориальных водах. Если Дания откажет, будет планировать путь газопровода так, чтобы не заходить на ее территорию. У Швеции и Финляндии нет претензий. Швеция сотрудничает с Россией - поставляет оборудование. Финляндия тоже предоставляет некоторые материалы", - говорит он.

По словам эксперта, изменения в газовой директиве ЕС отсрочат, но не останавт запуск потока.

"Вторая проблема Газпрома - это принятые Еврокомиссией поправки в газовой директиве, которая предусматривает регулирование газовых соглашений. Ранее под такой контроль подпадали только те газопроводы, которые находятся в пределах Европейского Союза и на территории более чем одной страны. Сейчас - еще и газопроводы, которые заходят в ЕС с территории третьих стран. Таким образом, например, мнение Польши тоже будет учитываться. Это однозначно задержит строительство. Маловероятно, что его полностью остановят. Но есть еще очень много вопросов. То есть запуск может состояться не в 2020 году, как планировалось, а в 2022-м", - считает знаток по энергетике.

Германия и Австрия настроены на сотрудничество с Россией, отмечает он.

" выступают против "Северного потока-2". Но сказать, что санкции однозначно будут применены против всех компаний, участвующих в проекте, пока нельзя. Механизм их применения довольно избирателен. Трудно представить введение ограничений против Газпрома, который поставляет треть газа, который потребляет ЕС. Последствия трудно предсказать. Санкции не должны серьезно ударить по России, потому что никто не заинтересован в полном ее разрушении. Основные игроки - Германия, Австрия - настроены на сотрудничество с ней. Есть данные соцопросов о том, насколько немцы готовы на культурно-ментальное сближение с русскими. Они хотят вести бизнес с россиянами", - отметил Андриан Прокип.

Федеральное ведомство по судоходства и гидрографии Германии дало согласие на строительство "Северного потока- 2" в экономической зоне страны в Балтийском море. Речь идет о газопроводе из России в Германию в обход Украины. Итак собраны все необходимые разрешения для немецкого участка на 85 км. Нужны решения еще четырех стран, через которые пойдет газопровод - России, Финляндии, Швеции и Дании. Россияне ждут их в ближайшие месяцы. Если проект реализуют, Украина будет терять ежегодно $ 2 млрд за транзит российского газа в Европу.

Польша, страны Балтии и Дания утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от Газпрома. Против строительства выступают . Западные компании, участвующих в проекте, попадут под санкции Вашингтона. Речь идет о законе, подписанном президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017.

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