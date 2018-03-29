26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей, информирует svodka.net.

Россия также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге, заявил Лавров. Освободить здание США должны к 31 марта, заявили в МИДе.

«Буквально в эти минуты посол Соединенных штатов господин Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношение США», — заявил Лавров.

26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. О высылке от одного до четырех российских дипломатов объявило и большинство европейских стран.

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