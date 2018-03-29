Полиция задержала двух должностных лиц Укрзализныци на взятке в 85 тысяч гривен В отношении задержанных сейчас проводятся следственные действия Сотрудники Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры задержали двух должностных лиц ПАО Укрзализныця на взятке в 85 тысяч гривен. Фото: npu.gov.ua Должностные лица предложили директору одного из департаментов Укрзализныци 85 тысяч гривен за продление срока срочного трудового договора. "Во время проведения мероприятий по разоблачению должностных лиц правоохранители задокументировали причастность к совершению преступления заместителя директора филиала и помощника директора одного из направлений работы предприятия", - сообщили в полиции. Фигуранты задержаны в рамках уголовного расследования по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов уточнил, что один из задержанных является заместителем директора филиала Центр сервисного обеспечения Укрзализныци. По его словам, следственные действия прошли при всестороннем содействии руководства общества и департамента безопасности Укрзализныци. Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную коррупционную схему в Укрзализныце при закупке запасных частей к грузовым вагонам. Укрзализныця объявила первые тендеры на экспресс Киев-Борисполь

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