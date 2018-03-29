Сроки предоставления консульских услуг российскими дипломатическими организациями в Украине могут увеличиться, отметили в посольстве РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В российском посольстве предупредили о проблемах со сроками Фото: ukraine.mid.ru "Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях в Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг. Надеемся на ваше понимание", – сказано в уведомлении.26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – отметил он.28 марта выдворенные российские дипломаты покинули Украину.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов высылают другие страны.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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