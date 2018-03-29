|НАБУ проиграло апелляцию Высшему совету правосудия в Верховном суде
|29.03.2018 21:34
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Дело касалось вмешательства в деятельность судьи Окружного админсуда Киева АбловаВ четверг, 29 марта, Большая палата Верховного Суда отклонила жалобу Национального антикоррупционного бюро на решение Высшего совета правосудия о вмешательстве в деятельность заместителя председателя Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.
Фото: kievinfo.in
В производстве судьи Аблова находилось административное дело по иску общественной организации в НАБУ. Дело касалось признания противоправными и отмены результатов выборов в Раду общественного контроля при НАБУ. В этом деле НАБУ выступало третьим лицом, - сообщает "Судебно-юридическая газета".
По словам Аблова, детектив НАБУ открыл по нему уголовное производство по ч. 2 ст. 386-2 УК Украины. Судья считает, что детектив незаконно осуществил действия по регистрации уголовного производства с целью вмешательства в осуществление правосудия.
9 ноября 2017 года Высший совет правосудия рассмотрел соответствующую жалобу Аблова и принял решение внести директору НАБУ представление о привлечении к ответственности лиц, которыми совершено действия, нарушающие гарантии независимости судей. Однако, НАБУ обжаловало это решение ВСП в Верховном Суде.
Факт вмешательства признал и Высший совет правосудия. Теперь остается открытым вопрос, почему ВСП не реагирует на то, что НАБУ так и не рассмотрело представление о привлечении к ответственности работников НАБУ и не дало ответ на результаты этого рассмотрения, как того требует закон.
Напомним, согласно Закону "О Высшем совете юстиции", НАБУ обязано рассмотреть представление в течение 10 дней, причем его обжалования не приостанавливает процедуру рассмотрения.