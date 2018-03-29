В России покончила с жизнью талантливая спортсменка Дарья Городилова, чемпионка по пляжному гандболу в 2015 году.

Женщина скинулась с железнодорожного моста и умерла от удара о землю, передает со ссылкой на .

Это уже не первая попытка спортсменки покончить с собой. Дарья страдала от агрессивного поведения мужа, это бесспорно и стало причиной ее суицида. Если следователи докажут, что к самоубийству женщину довел муж, то он получит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Дарья Городилова намеревалась попасть в сборную страны, она судила чемпионаты по классическому гандболу, а также занималась тренировкой детей.

На заводе Fujikura в селе Подрясное Яворивского района Львовской области молодая работница совершила попытку страшного суицида. Женщина пыталась перерезать себе горло.

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