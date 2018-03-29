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С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое телевидение
29.03.2018 21:42
Кабинет министров Украины на своем заседании продлил сроки отключения аналогового телерадиовещания. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Правительство пересмотрело сроки завершения использования аналогового телевидения Фото: pixabay.com "В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года", – говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что постановлением Кабмина "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание"."Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации", – добавили в правительстве.

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