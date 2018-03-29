Кабинет министров Украины на своем заседании продлил сроки
отключения аналогового телерадиовещания. Этот материал можно
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завершения использования аналогового телевидения Фото: pixabay.com
"В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом
решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и
радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового
телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном
заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового
телевизионного вещания с 01.07.2018 года", – говорится в
сообщении.В пресс-службе отметили, что постановлением Кабмина "О
внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного
ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии
"Аналоговое телевещание"."Принятие этого решения обеспечит
непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и
конституционное право граждан на беспрепятственное получение
информации", – добавили в правительстве.
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