Решение генерального инспектора стало реакцией на давление со стороны комитета Республиканской партии, членом которой является президент США Дональд Трамп.

Министерство юстиции США намерено проверить законность получения ФБР ордера на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа по внешней политике Картером Пейджем в связи с его возможными связями с Россией, информирует svodka.net.

Как заявил генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц, ФБР могло допустить серьезные ошибки, когда ходатайствовало о разрешении на слежку за Пейджем перед суд по надзору за иностранными разведками (FISC) США.

Сотрудники правоохранительных органов США подозревали, что Пейдж мог быть российским агентом, следовательно приняли решение о его прослушке.

По некоторым данным, представляя суду доводы, ФБР и минюст основывались на «русском досье», которое было собрано бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом на средства, частично выделенные предвыборным штабом Хилари Клинтон.

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В ноябре 2017 года Пейдж подтвердил факт общения с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем, который состоялся на конференции в Российской экономической школе в Сколкове в июле 2016 года.

Картер Уильям Пейдж — прежний советник Трампа по вопросам международной политики во времена избирательной кампании, инвестиционный банкир и прежний вице-президент представительства инвестбанка Merrill Lynch в Москве.

Сам Пейдж часто критиковал правительство США и политику Белого дома в отношении Москвы, а также был регулярным экспертом на российском государственном телевидении, где его представляли как известного американского экономиста.

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Хоровиц также пообещал проверить информацию о том, что на тот момент было известно минюсту США и ФБР о Кристофере Стиле, который поставлял информацию о Пейдже, написала газета New York Times.

Решение генерального инспектора стало реакцией на давление со стороны комитета Республиканской партии, членом которой является президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп санкцонировал публикацию секретной записки, которую составили республиканцы в адрес ФБР и Минюста США.

Сотрудников ведомств обвинили в неправомерных действиях, а также в сокрытии информации о том, что Стил работал на фирму, которую спонсировали демократы.

«Любое объективное расследование этих претензий лишь докажет то, что нам уже известно, — что ФБР было право, что было довольно доказательств для того, чтобы продолжить расследование связей некоторых должностных лиц кампании Трампа с российским правительством. И что республиканцы отчаянно пытаются отвлечь нас от этого расследования», — заявил член Палаты представителей США Джерролд Надлер.

В октябре 2016 года министерство юстиции США обратилось в суд за разрешением о наблюдении за Картером Пейджем. Основные причины — его отношения с российской разведкой и представителями Кремля.

По данным демократов, у ФБР были основания для слежки за бывшим советником Трампа: с 2004 по 2007 год он жил в Москве и основной сферой его деятельности были сделки с российским «Газпромом».

Демократы утверждают, что Пейдж находился под пристальным наблюдением и американской, и российской разведок — в 2013 году у него якобы были встречи с тремя представителями ФСБ России, двое из которых пытались его завербовать. Именно эти факты и настораживали ФБР, сотрудники которой часто встречались с Пейджем.

Кремль отрицает факт вмешательства в американские выборы. Информацию о том, что представители предвыборного штаба Трампа постоянно общались с представителями российской разведки и властей, в Кремле также назвали недостоверной.

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