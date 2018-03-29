Соглашение между Россией и Украиной о порядке взаимных поставок оружия и военной техники, которое действовало с февраля 1995 года, было приостановлено. Об этом говорится в сообщении МИД России на официальном портале, передает

"28 марта 2018 года приостановлено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о порядке взаимных поставок вооруженных сил и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения, подписанное в Киеве 8 февраля 1995 года", - говорится в сообщении.

Отметим, 21 марта украинское правительство приняло решение прекратить действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2011-2020 годы.

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