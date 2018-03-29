В чемпионате Беларуси по мини-футболу бразильский игрок продемонстрировал свою технику. В 25 туре чемпионата "Столица" обыграла "Щучин" со счетом 10:3. Бразильский игрок Бето технично пробросил мяч между ног двум футболистам. Особенности момента придало то, что оба эпизода произошли за несколько секунд.

Финт Бето попал в инстаграм. За первый час видео набрало более 500 000 просмотров,передает со ссылкой на .

Бето проводит за минскую "Столицу" третий сезон. В 55 матчах за белорусский клуб в высшей лиге бразилец забил 52 мяча.

"Столица" идет на третьем месте в чемпионате Беларуси. Сообщает ua.tribuna.com.

Невероятная развязка матча случилась в матче чемпионата Бразилии по баскетболу. Поединок завершился фантастическим победным трехочковым броском.

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