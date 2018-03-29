После отравления Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия в ответ объявила персонами нон грата такое же количество сотрудников британского посольства.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить, передает BBC News, информирует svodka.net.

Она по-прежнему находится под круглосуточным присмотром врачей. Ее состояние оценивается как стабильное.

Днем 29 марта главный врач больницы, где находятся Скрипали, сообщила об улучшении состояния дочери экс-разведчика. Пришла ли Юлия Скрипаль в сознание, не уточнялось.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.

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После отравления Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия в ответ объявила персонами нон грата такое же количество сотрудников британского посольства.

О высылке российских дипломатов в конце марта сообщили несколько европейских стран, кроме того, США решили выслать 60 россиян. МИД РФ 29 марта объявил, что 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генерального консульства в Екатеринбурге должны покинуть страну до 5 апреля.

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