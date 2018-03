Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

Дарницкий районный суд Киева на два месяца, без права внесения залога, арестовал обвиняемого в преследовании активистов Майдана Юрия Крысина, сообщил народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Справедливость есть! Юрий Крысин снова за решёткой. Дарницкий районний суд г.Киева избрал организатору и участнику убийства журналиста Вячеслава Веремия меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней до 29 мая 2018 года. Обвиняемый задержан в зале суда", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

М.Найем подчеркнул, что приговор – общий результат внимания общественности, работы юристов, прокуроров и активистов.

"Но. Это пока ещё не пересмотр приговора по убийству. Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу - о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана. Это даже не большое достижение правосудия - Юрий Крысин и его адвокаты сами подтолкнули суд к такому решению - неоднократной неявкой адвокатов и подозреваемого в суд, бравадой и нескрываемым желанием затянуть рассмотрение дела", – написал он.

Данное решение, по мнению нардепа, уже является большим шагом вперед.

"Но это уже большой шаг вперёд. Обвиняемый признан таким, что не может жить на свободе, поскольку препятствует правосудию и следственным действиям, не является на заседания суда и может оказывать влияние на других участников процесса. Это даёт повод надеяться, что и по делу об убийстве Вячеслава Веремия будет принято адекватное решение", – подытожил М.Найем.

Как сообщалось, в ночь на 19 февраля 2014 года в Киеве на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской был убит журналист газеты "Вести" В.Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

18 ноября 2015 года начальник управления спецрасследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что следователи собрали доказательства для уведомления о подозрении некоему Алиеву за совершение убийства журналиста В.Веремия во время событий на Майдане зимой 2014 года, и что этот Алиев сейчас "скрывается от следствия".

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Дж.Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

Вторым фигурирующим в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Ю.Крысин. По словам правозащитницы Центра гражданских свобод, журналиста и координатора кампании по защите прав заключенных "Let My People Go" Марии Томак, Ю.Крысин, известный как "уголовный авторитет" по кличке Шкаф, родом из г.Горловка Донецкой области, уже 10 лет "живет и занимается титушиным "бизнесом" в Киеве и после Майдана своей "бизнес" не свернул". По ее словам, по делу об убийстве В.Веремия Ю.Крысин уже имеет меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после ее получения "принял участие в двух бандитских эпизодах": по первому из которых получил приговор в виде 3 лет условно с испытательным сроком.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Ю.Крысина и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

В феврале активисты выяснили, что Ю.Крысин находится в Институте сердца. Министерство здравоохранения Украины обратилось к директору "Института сердца" Борису Тодурову с просьбой предоставить разъяснения относительно информации о пребывании в учреждении Ю.Крысина.

В институте активисты облили Ю.Крысина зеленкой.