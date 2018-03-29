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Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца
29.03.2018 22:00

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

Дарницкий районный суд Киева на два месяца, без права внесения залога, арестовал обвиняемого в преследовании активистов Майдана Юрия Крысина, сообщил народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Справедливость есть! Юрий Крысин снова за решёткой. Дарницкий районний суд г.Киева избрал организатору и участнику убийства журналиста Вячеслава Веремия меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней до 29 мая 2018 года. Обвиняемый задержан в зале суда", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

М.Найем подчеркнул, что приговор – общий результат внимания общественности, работы юристов, прокуроров и активистов.

"Но. Это пока ещё не пересмотр приговора по убийству. Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу - о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана. Это даже не большое достижение правосудия - Юрий Крысин и его адвокаты сами подтолкнули суд к такому решению - неоднократной неявкой адвокатов и подозреваемого в суд, бравадой и нескрываемым желанием затянуть рассмотрение дела", – написал он.

Данное решение, по мнению нардепа, уже является большим шагом вперед.

"Но это уже большой шаг вперёд. Обвиняемый признан таким, что не может жить на свободе, поскольку препятствует правосудию и следственным действиям, не является на заседания суда и может оказывать влияние на других участников процесса. Это даёт повод надеяться, что и по делу об убийстве Вячеслава Веремия будет принято адекватное решение", – подытожил М.Найем.

Как сообщалось, в ночь на 19 февраля 2014 года в Киеве на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской был убит журналист газеты "Вести" В.Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

18 ноября 2015 года начальник управления спецрасследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что следователи собрали доказательства для уведомления о подозрении некоему Алиеву за совершение убийства журналиста В.Веремия во время событий на Майдане зимой 2014 года, и что этот Алиев сейчас "скрывается от следствия".

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Дж.Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

Вторым фигурирующим в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Ю.Крысин. По словам правозащитницы Центра гражданских свобод, журналиста и координатора кампании по защите прав заключенных "Let My People Go" Марии Томак, Ю.Крысин, известный как "уголовный авторитет" по кличке Шкаф, родом из г.Горловка Донецкой области, уже 10 лет "живет и занимается титушиным "бизнесом" в Киеве и после Майдана своей "бизнес" не свернул". По ее словам, по делу об убийстве В.Веремия Ю.Крысин уже имеет меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после ее получения "принял участие в двух бандитских эпизодах": по первому из которых получил приговор в виде 3 лет условно с испытательным сроком.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Ю.Крысина и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

В феврале активисты выяснили, что Ю.Крысин находится в Институте сердца. Министерство здравоохранения Украины обратилось к директору "Института сердца" Борису Тодурову с просьбой предоставить разъяснения относительно информации о пребывании в учреждении Ю.Крысина.

В институте активисты облили Ю.Крысина зеленкой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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