Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая в четверг на ток-шоу "В точку", прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого несколькими журналистками. Его цитирует the Guardian, передает

Песков заявил, что обвинения в адрес Слуцкого, которые были выдвинуты не сразу, напоминают ему поведение женщин, которые обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, "чтобы стать звездами".

"Может, он подонок, но никто из них не пришел в полицию, не сказал, что: "Меня Вайнштейн изнасиловал". Нет! Хотела заработать 10 млн долларов. Как называется женщина, которая за 10 млн долларов переспала с мужчиной? Может, грубо говорю, но она называется проституткой", - сказал Песков.

По его словам, журналистки, которые обвинили в домогательствах депутата Слуцкого, пытаются отдавать "дань моде".

Напомним, в начале месяца о домогательствах со стороны Слуцкого сообщили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.

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