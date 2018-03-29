Учитесь. Усвойте этот урок. Иначе вас тоже зажарят и выстирают.

Об этом на своей странице в ФБ пишет российский журналист Евгений Левкович, информирует svodka.net.

Следите за историей Игоря Вострикова из Кемерово. Следите пристально. Не потому, что он одномоментно потерял всю семью – таких несчастий немало. Даже я на своём веку видел с десяток. А потому, что это – история самой России. Это Россия и есть. От любви до ненависти – и обратно. От греха до раскаяния – и обратно. От страха до мужества – и обратно. И так по кругу.

Следите за всеми изменениями. Не упускайте ничего. От «виноват правящий режим» — до «на этой трагедии провокаторы хотят что-то сделать». От гнева – до раболепия. И снова до гнева. И снова до раболепия. Бесконечный замкнутый круг. Вертел, центрифуга, стиральная машинка.

Следите за тем, как его используют. За тем, как он боится, восстаёт, и снова боится. За тем, как он, простой парень из Кемерово, столкнулся с реальностью. С настолько страшной, что он, конечно, вернётся обратно. В небытие, где и был.

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Следите – и учитесь на этом примере. Это жуткая, но одновременно большая удача, что перед вашими глазами есть такой пример. И что он не ваш личный. Потому что не приведи Господь.

Учитесь. Усвойте этот урок. Иначе вас тоже зажарят и выстирают.

Не обвиняйте, но и не обольщайтесь. Не ждите ни прозрения, ни предательства. Просто учитесь на примере простого русского человека, имя которому – легион.

«История России – это борьба невежества с несправедливостью». Это сказал Жванецкий. А Жванецкий – гений. Нет ничего точнее ни про Игоря Вострикова, ни про нас.

Разорвите этот круг хотя бы в себе.

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