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Крысина арестовали на два месяца без права внесения залога
29.03.2018 22:06
Крысина арестовали на два месяца без права внесения залога
Фигуранта дела об убийстве Веремея взяли под стражу
Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения Юрию Крысину - руководителю группы "титушек", которые убили журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея в феврале 2014 года.
Крысина арестовали на два месяца без права внесения залога Юрий Крисін. Фото: lb.ua

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Крысина сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщает "Общественное".

Отмечается, что прокуратура назвала 4 основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Игорь Василенко, адвокат Юрия Крысина, заявил, что решение суда подлежит обжалованию.

"Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мы считаем, что оснований для этого нет. Мой подзащитный в других уголовных делах имел личное обязательство и не нарушал его. Но, к сожалению данное решение не подлежит обжалованию", - сказал Василенко.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремея, которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремея.

Видео, как журналиста бьют битой, доступное в интернете.

За это время он стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию ​​"Народная АЗС" в Киеве в районе аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.

Напомним, что 26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремея в феврале 2014 года Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой.

26 марта суд относительно Крысина в который раз перенесли - на этот раз из-за жалобы на прокурора.

Юрия Крысина обвиняют в ч. 4, 5 статьи 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Уголовного Кодекса, а Сергея Чемес - в ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УК. В деле трое пострадавших.

  • У фигуранта дел Майдана Крысина есть правоохранители-"покровители", - прокурор
  • Крысин не явился в суд из-за "возможной угрозы своей жизни"
  • Крысина положили в детское отделение из-за нехватки места во взрослом - Институт сердца

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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