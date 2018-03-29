Фигуранта дела об убийстве Веремея взяли под стражу

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Крысина сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщает "Общественное" .

Отмечается, что прокуратура назвала 4 основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Игорь Василенко, адвокат Юрия Крысина, заявил, что решение суда подлежит обжалованию.

"Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мы считаем, что оснований для этого нет. Мой подзащитный в других уголовных делах имел личное обязательство и не нарушал его. Но, к сожалению данное решение не подлежит обжалованию" , - сказал Василенко.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремея , которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремея.

Видео, как журналиста бьют битой, доступное в интернете.

За это время он стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию ​​"Народная АЗС" в Киеве в районе аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.

Напомним, что 26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремея в феврале 2014 года Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой .

26 марта суд относительно Крысина в который раз перенесли - на этот раз из-за жалобы на прокурора.