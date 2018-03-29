В России закроют генконсульство США в Петербурге и вышлют американских дипломатов в том же количестве, в котором до этого были выдворены российские диппредставители из США. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Россия отзывает соглашение на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге", - цитирует издание министра.

Кроме того, по его словам, Москва вышлет "столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США".

Как сообщал 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании.

Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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