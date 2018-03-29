Недалеко от , в городе Вишневое, ограбили и избили до полусмерти ветерана АТО.

Пострадавший, инвалид 3 группы Рафальский Александр, получил тяжелые телесные повреждения, передает со ссылкой на .

Сейчас мужчина находится в нейрохирургическом отделении, впереди у него длительное лечение.

"Преступники избили до полусмерти Александра, украли кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком и оставили ветерана в бессознательном состоянии истекать кровью", - отмечается в сообщении.

Правоохранители уже установили личности нападавших, двое из них местные, один - из Донецкой области, их задержали. Преступники знали, что Александр ветеран, ставший инвалидом из-за ранения на фронте.

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